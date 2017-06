"Quel est le véritable Mélenchon ? Je ne sais pas", confie Pascal Praud

publié le 09/06/2017 à 11:33

"Bernard Cazeneuve est un 'assassin', tel journaliste de l'émission C'est à vous est une 'hyène', un autre est qualifié de 'sale con', et aujourd'hui François Hollande est un 'pauvre type'", énumère Pascal Praud. "L'insulte est le point zéro du raisonnement : attaquer des arguments c'est compliqué, éructer l'anathème c'est plus simple", déplore-t-il.



"L'attaque direct, c'est toujours efficace. Hélas, très souvent, l'insulte se retourne contre celui qui la profère", constate le journaliste. "On se dit que s'il en est là, c'est vraiment qu'il n'a plus rien à dire. Comment Jean-Muc Mélenchon, lyrique, séduisant, pédagogue en meeting, peut-il se transformer en ce personnage hargneux, odieux, insultant quand il descend de l'estrade ?", interroge-t-il.

"Il existe deux Mélenchon, comme il existait Gainsbourg et Gainsbarre, comme il y a docteur Renaud et mister Renard", clame Pascal Praud. "Quel est le véritable Jean-Luc Mélenchon ? Comme beaucoup de ses électeurs, j'avoue que je ne sais pas", conclut-il.