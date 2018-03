Quand Pierre Gattaz oublie sa promesse de création d'un million d'emplois

publié le 30/08/2016 à 07:56

Pierre Gattaz juge possible de revenir au plein emploi en France. Le Medef tient à partir d'aujourd'hui ses universités d'été dans les Yvelines. Longtemps, Pierre Gattaz a promis la création d'un million d'emplois avant de reculer, de tergiverser, en expliquant que le gouvernement n'avait rien fait pour y parvenir. "1 million d'embauches ? Vous êtes sûr ?" Voilà ce que disait il y a quelques semaines Pierre Gattaz à ouestfrance.fr. "Moi, je n'ai jamais promis un million d'emplois."



On nous explique aujourd'hui au Medef que le million d'embauches à toujours été conditionné à des mesures de relance du gouvernement. "Le projet "1 million d'emplois", je le porte toujours à ma boutonnière. Nous allons mettre sur la table 20 leviers qui sont des accélérateurs de croissance", expliquait Pierre Gattaz le 27 août 2014 sur RTL.

En plus du pin's, Pierre Gattaz semble avoir oublié aussi que le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE) et le Pacte de responsabilité (40 milliards d'allègements de charges après des hausses d'impôts) n'ont pas entraîné d'embauches en masse. Que la loi Macron entérine le travail le dimanche sans que cela ne crée vraiment des postes. Et que Manuel Valls vient de promettre une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 28% l'an prochain. Insuffisant semble déjà répondre le patron des patrons qui estime maintenant qu'il faudrait 2% à 3% de croissance pour revenir au plein emploi. On en est loin avec 1,5% au mieux dans les mois à venir.