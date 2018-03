publié le 30/05/2016 à 19:56

S'ils s'opposent sur la stratégie à adopter pour peser sur les négociations dans la loi Travail, Philippe Martinez, pour la CGT, et Laurent Berger, pour la CFDT, ont condamné unanimement les propos de Pierre Gattaz, publiés ce lundi 30 mai dans Le Monde. Le président du Medef a comparé l'attitude de la CGT à celle de "voyous" et de "terroristes". Au micro du Grand Débat, Philippe Martinez a jugé "scandaleux ce qu'a dit Pierre Gattaz. Ça peut aller jusqu'à la diffamation et nous allons regarder ce que nous allons faire par la suite. Il y a besoin de parler du contenu de la loi et sur ce point là, on est d'accord tous les deux."



Laurent Berger a partagé l'analyse de son homologue : "Je partage cette idée qu'il faut sortir de l'hystérie collective où tout se dit. Les propos tenus cet après-midi ne sont pas acceptables. Je crois que tout le monde sait ce que c'est un terroriste malheureusement dans ce pays depuis maintenant quelques années et il ne faut pas confondre les choses."



La CGT a ainsi "décidé de porter plainte pour diffamation" contre le président du Medef. "C'est un appel à l'insurrection contre la CGT, en tout cas à des violences contre la CGT. On en a déjà subi" et évoquant "un militant de la CGT qui est entre la vie et la mort à Marseille". Ces propos avaient aussi suscité des réactions indignées dans le monde politique, en particulier à gauche. Le Premier ministre Manuel Valls a jugé que ces propos n'étaient "pas acceptables". La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a dénoncé de son côté l'"outrance" des propos de Pierre Gattaz, les jugeant "choquants, bien évidemment", tout en soulignant qu'il y avait "eu aussi parfois de Philippe Martinez des mots qui ont été durs de la même manière".