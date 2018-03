et Julien Absalon

publié le 31/05/2016 à 08:19

La charge de Pierre Gattaz ne passe pas. Myriam El Khomri déplore la saillie du président du Medef, qui a comparé les syndicats à des "voyous" et des "terroristes" dans une interview au journal Le Monde. "Il y a beaucoup d'outrance dans les mots de Pierre Gattaz. Ces mots sont choquants", dénonce au micro de RTL, mardi 31 mai, la ministre du Travail qui "condamne" ces propos et appelle à la "loyauté" et au "respect" entre les différents partenaires sociaux.



Myriam El Khomri regrette ainsi "des propos très outranciers" qui ont été tenus "durant les trois derniers mois" dans le cadre des débats sur la loi Travail. "Il y a aussi eu des morts durs de la part de Philippe Martinez (secrétaire général de la CGT, ndlr)", souligne-t-elle également en critiquant une "culture de l'affrontement" qui "n'aide pas au débat". "Le président de la République appelle à l'émergence d'une vraie social-démocratie à la française. Il faut un respect des partenaires de jeu", ajoute-t-elle. La ministre tient également à indiquer que la loi Travail qu'elle porte "prône une véritable culture du compromis".

Les déclarations de Pierre Gattaz, qui a également comparé les méthodes de la CGT à une "dictature stalinienne", ont également été vivement critiquées par Philippe Martinez, lundi 30 mai dans #LeGrandDébat face à Laurent Berger (CFDT) sur RTL : "C'est scandaleux ce qu'a dit Pierre Gattaz. Cela peut aller jusqu'à la diffamation et nous allons regarder ce que nous allons faire par la suite".