par Bénédicte Tassart , Essia Lakhoua publié le 04/01/2017 à 10:00

LE CONTEXTE - Le premier tour de la primaire de la gauche approche à grands pas et tous les candidats doivent présenter leur programme début janvier. L'ancien ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg, a profité de sa venue à RTL pour détailler quelques mesures de son programme économique, mardi 3 janvier.



Les trois thèmes clefs abordés par Arnaud Montebourg sont le pouvoir d'achat, l'emploi et la ré-industrialisation de la France. Son souhait est de faire passer la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 8 à 1% sur les salaires allant jusqu'à 1.500 euros net. Cette baisse de retenues sur les petits salaires engendrerait un gain d'environ 102 euros par mois. L'ancien ministre de l'Économie veut également donner plus de pouvoir d'achat aux artisans et travailleurs indépendants grâce à une réforme du RSI. Des changements qui seraient financés par le Crédit d'impôts pour la compétitivité et l'emploi (CICE).



D'un autre côté, les banques et les assurances ne bénéficieraient plus d'allègements de charges, engendrant ainsi une économie de 10 milliards d'euros. Arnaud Montebourg veut lutter contre le chômage en proposant aux Français trois sortes de contrats : le contrat de travail classique, le contrat de formation professionnelle et le contrat d'activité. L'ancien ministre s'est aussi prononcé contre le revenu universel, qui n'est, selon lui, "pas un modèle de société".



Le "made in France" reste l'un des thèmes clefs du programme économique d'Arnaud Montebourg. En effet, il soutient le développement des PME et des TPE grâce à ce qu'il appelle "la finance patriotique".