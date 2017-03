Éric Zemmour : "Aux Pays-Bas, le multiculturalisme a échoué"

publié le 16/03/2017 à 08:32

"Quand Donald Trump a gagné, on a dit que les petits blancs racistes voulaient prendre leur revanche sur un président noir", note Éric Zemmour. "Quand le Brexit a vaincu, on a dit que les classes populaires britanniques avaient renoué avec l’ancien mépris impérial pour les étrangers", poursuit-il. "À chaque fois que le Front national progresse, on rappelle qu’il a hérité du vieux fonds vichyste et que la France n’a jamais digéré la guerre d’Algérie", ajoute-t-il. Mais le journaliste note que l’explication économique sociale traditionnellement avancée (chômage de masse, inégalités croissantes, classes populaires marginalisés), "au fond si rassurantes, ne tiennent plus debout".



À propos de la Hollande, Éric Zemmour constate qu'elle "n'a aucune des tares des autres pays d'Europe, et pourtant elle a la même hantise identitaire". Selon lui, le pays "a brisé nos repères, nos habitudes, nos routines, on ne la reconnait plus". Et d'interroger : "Mais est-ce la Hollande qui tourne le dos à son histoire, ou son histoire qui tourne le dos à la Hollande ?"