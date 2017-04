Jacques Cheminade, candidat du parti Solidarité et Progrès à l'élection présidentielle

Le photographe de l'AFP, Joël Saget, a photographié les 11 candidats à l'élection présidentielle. Ses portraits des 11 candidats illustrent les journaux et les sites internet depuis des mois. Elles resteront comme les photos de cette présidentielle 2017.



Tous les prétendants à l'Élysée sont en pleine lumière sur un fond noir. Des images posées, très cinématographiques. Elles font partie d'une série que réalise l'AFP depuis deux ans. Les séances durent de quatre minutes, pour les plus pressés, à 40 minutes pour les plus patients. Avec à chaque fois, 100 à 400 photos prises.

Petits ou grands, l'homme politique n'est donc pas une proie facile. Tout comme l'électeur qui tranchera dimanche 23 avril. Car sur 11 à la fin il n'en restera plus qu'un qui se fera tirer le portrait... cette fois ci à l'Élysée.

> Présidentielle 2017 : rencontre avec Joël Saget, photographe des 11 candidats Crédit Média : Simon Buisson | Durée : 02:54 | Date : 21/04/2017