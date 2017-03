publié le 04/03/2017 à 16:54

François Fillon doit avoir les dents qui grincent. Le candidat LR à la présidentielle fête ce 4 mars ses 63 ans, et la France entière semble avoir décidé de ne pas louper l'occasion de lui faire passer un petit message. Alors qu'il est empêtré depuis des semaines dans un scandale politique de soupçons d'emplois fictifs de son épouse, l'ancien Premier ministre a multiplié les conférences de presse et interviews pour dire qu'il ne renoncerait pas. Cela ne semble pas suffire à apaiser les tensions, et les utilisateurs du réseau social Twitter ont donc trouvé un nouveau moyen pour exprimer leur opinion sur le dossier Fillon. À l'occasion de l'anniversaire du candidat, ils ont ainsi lancé un hashtag : #UnCadeauPourFillon.



Humour, moquerie, sarcasme... Les twittos n'y sont pas allés de main morte et ont allègrement surfé sur les ennuis politiques actuels de François Fillon pour taquiner le candidat LR. Défections des élus et responsables de sa campagne, le retrait de l'UDI, la démission de son directeur de campagne, tout est bon pour jouer les trolls à l'occasion de l'anniversaire de François Fillon. Parmi les propositions de cadeaux, une cape d'invisibilité façon Harry Potter ou un abonnement au Canard Enchaîné...

#uncadeaupourfillon il en aura besoin bientôt :) pour se cacher des juges , des LR , des français ....il devra partager avec Pénélope pic.twitter.com/70v0xmDxRD — Clement_accart (@Francophone_ub) March 4, 2017

Bon anniversaire François. Que vas tu t'offrir avec notre argent ? #UnCadeauPourFillon — Marion¿soulagée ¿ (@Marion__Nette) March 4, 2017

#UnCadeauPourFillon Des Curly parce que

"Si t'as pas d'amis, prends un Curly" pic.twitter.com/nRJg5YJ4un — Clara (@clara7916) March 4, 2017