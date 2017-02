ÉDITO - François Hollande et Nicolas Sarkozy sont absents, de la course à l'élection présidentielle. Le journaliste a imaginé un dialogue entre les deux hommes.

par Pascal Praud publié le 01/02/2017 à 11:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Allô François ? C'est Nicolas, ça va ?", lance Pascal Praud jouant un dialogue imaginaire entre le Président Hollande et son prédécesseur à l'Élysée. "J'ai pris un abonnement à vie à La revue des deux mondes. Je suis content d'avoir une épouse chanteuse", poursuit le journaliste en imitant Nicolas Sarkozy. "J'achète Le Canard Enchaîné tous les jours, quand bien même il paraît une fois par semaine. Je regarde L'arroseur arrosé des frères Lumière, c'est drôlement bien", ajoute-t-il.



"François, tu es là ? Les électeurs du PS ont l'air malin : Benoît Hamon vide la salle, Emmanuel Macron est sur orbite", fait encore dire Pascal Praud à un imaginaire Nicolas Sarkozy.



Le journaliste enchaîne en se mettant dans la peau du Président Hollande. "Allô Nicolas ? C'est François. Je suis content de ne pas être marié. Je vais te dire quelque chose : petits enfants petits problèmes, grands enfants gros problèmes", lâche-t-il. "100.000 euros pour assurer le marketing d'une revue inconnue il y a une semaine, c'est cadeau. Nicolas, tu es là ? Les électeurs des Républicains ont l'air malin : François Fillon coule la maison", fait dire Pascal Praud à François Hollande. "Hollande et Sarkozy, vous allez voir : on va finir par les regretter", conclut-il.