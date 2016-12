Le FN financé par la Russie ? "C'est totalement bidon" selon Philippot

INVITÉ RTL - Le vice-président du Front national estime que les établissements bancaires français devraient être obligés d'octroyer des prêts à l'ensemble des candidats à la présidentielle.

Crédit : Sabrina Alili / RTLnet Florian Philippot était l'invité de RTL le 23 décembre 2016

par Clémence Bauduin publié le 23/12/2016 à 08:36

Le Canard enchaîné du mercredi 21 décembre affirme que le Front national a bénéficié d'un prêt de 30 millions d'euros de la Russie pour financer la campagne de Marine Le Pen. "Non, c'est totalement bidon", affirme Florian Philippot, invité de RTL ce 23 décembre." On cherche là où l'on peut trouver parce que, de toute façon, nous avons besoin d'argent pour financer une campagne, comme tout le monde. Aujourd'hui, les banques françaises refusent de prêter à la candidature présidentielle de Marine Le Pen, ce qui est totalement anormal", affirme le vice-président du Front national. L'occasion pour lui d'insister sur l'inimitié entre le parti de Marine Le Pen et le monde bancaire. "C'est vrai que nous ne sommes pas les amis de la grande finance, ironise-t-il, et peut-être qu'elle nous le fait payer. Mais ça n'est pas démocratique".



Florian Philippot demande, en conséquence, à "pouvoir être financés par des capitaux français" et propose ainsi "une loi qui oblige au moins un établissement bancaire français à financier tous les candidats à l'élection présidentielle". S'il réfute totalement les affirmations du Canard enchaîné, Florian Philippot affirme que le FN fera en sorte de "trouver l'argent là où il se trouve". "On n'a pas de focalisation sur un pays en particulier, mais on aimerait pouvoir le trouver en France", affirme-t-il, sous-entendant que le Front national s'intéresse à des financements étrangers car les établissements français le rejette.