publié le 10/03/2017 à 08:19

La théorie de la fin du travail s'appuie sur une observation que chacun de nous peut faire : les machines remplacent les hommes. Au péage d'autoroute, il n'y a par exemple plus que des automates, alors qu'il y avait auparavant des hommes. Dans les usines, c'est la même chose : les machines et les robots se substituent progressivement au travail humain. À partir de cette observation micro-économique, certains en tirent argument que le progrès technique va supprimer le travail. Y compris le travail intellectuel, avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est la théorie d'un certain nombre d'économistes et celle d'un des candidats à notre élection présidentielle, Benoît Hamon.



Les créations d'emplois de 2016 infirment cette explication du chômage. Si l'on prend en compte la croissance, qui n'était que de 1,1%, ce sont les plus fortes créations qu'on n'a jamais connues. Ce chiffre est un record depuis 2007. Mais en 2007, la croissance était deux fois supérieure. La quantité de croissance nécessaire pour créer des emplois est plus faible que jamais, alors que nous n'avons jamais eu autant de technologies disponibles pour faire tourner l'économie.

C'est bien la preuve que l'emploi et la technologie ne sont pas incompatibles. Il faut noter d'ailleurs que la planète est au record de l'emploi, elle n'a jamais fait travailler autant de personnes dans l'histoire. Le nombre de personnes employées a explosé depuis la guerre dans tous les pays. Alors bien sûr la population a explosé, mais, c'est la preuve que le développement technique n'a pas empêché la croissance de l'emploi.