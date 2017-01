REPLAY - CONFIDENTIELS RTL - Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé à Valéry Giscard d'Estaing, ce week-end. Pas sûr que l’ancien président lui rende le compliment.

Emmanuel Macron est parfois comparé à Valéry Giscard d'Estaing pour son positionnement politique, son brio et son CV. Nous avons donc posé la question à un interlocuteur régulier de l’ancien chef de l'État. Résultat : on ne peut pas dire qu’il soit ébloui. En fait, c'est tout juste s'il s'y intéresse. Pour Giscard "Macron c’est un collaborateur", nous a-t-on expliqué. Malgré le passage du leader de "En marche !" au ministère de l'Économie, VGE "ne le prend pas au sérieux".



Ce n’est pas un secret. Valéry Giscard d'Estaing est acquis à la cause de François Fillon, à qui il a apporté son "onction" en le jugeant "honnête et sérieux" dans les colonnes du Figaro. D'après VGE, Fillon est surtout "le seul à avoir une gueule de président". "Il croit à ce qu'il dit et fera ce qu'il a dit", analysait l'ancien président dans le quotidien, à l'issue du troisième débat de la primaire de la droite et du centre.



Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, a affirmé ce week-end à ses partisans au cours d'un meeting à Clermont-Ferrand que "le printemps sera à nous", se posant en "seul rempart" face à "la haine et aux extrêmes" et promettant de rendre le pouvoir aux Français. Lors de ce déplacement, il s'est défendu d'être entré "dans un moule" lors de sa formation à l'École nationale d'administration (ENA), "une école de la République" qu'il refuse "d'attaquer".