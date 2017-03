publié le 30/03/2017 à 22:51

Le débat entre les 11 candidats du premier tour de la présidentielle prévue le 20 avril sur France 2 va-t-il avoir lieu ? La chaîne l'a en tout cas maintenu malgré les réticences de plusieurs candidats. "France Télévisions a proposé aujourd'hui d'autres dates ou une adaptation du format de l'émission", a indiqué le groupe ce jeudi 30 avril. Mais il semble que rien n'ait avancé pour autant.



"Aucune de ces propositions n'ayant rencontré de consensus, France Télévisions renouvelle son invitation à débattre le jeudi 20 avril sur France 2", a conclu la chaîne alors qu'Emmanuel Macron avait emboîté le pas de Jean-Luc Mélenchon pour remettre en cause la pertinence de la date de la confrontation de l'ensemble des candidats.

Le leader de la France insoumise fustigeait le choix de France 2 qui ne "s'est pas demandée si nous sommes d'accord pour mettre en jeu toute notre campagne 48 heures avant le vote, ni ce que nous avions prévu de faire à cette date, ni s'il est décent et conforme qu'une campagne électorale s'achève par un événement auquel il est impossible de répliquer le cas échéant". Le candidat "En marche !", favori des sondages à un peu plus de 3 semaines du premier tour, estime qu'"un seul débat à 11 suffira. Pas un débat de dernière minute. Je m'en remets au CSA pour son organisation avec les chaînes". Emmanuel Macron fait référence au débat du 4 avril programmé sur Cnews et BFMTV et qui sera le premier (le seul ?) à rassembler tous les prétendant à l'Élysée.



Le nœud du problème vient de la date fixée seulement 24h avant la période de réserve, qui empêchera les candidats de s'exprimer à partir du vendredi 21 avril après 23h59. Impossible donc de s'appuyer sur une belle performance lors du débat ou de rectifier le tir en cas de mauvaise prestation des candidats. Ce jeudi, le FN de son côté indiqué qu'il pourrait ne pas participer au débat à son tour. "Sans les autres poids lourds, ça ne sert à rien", a expliqué Florian Philippot.