Comme attendu, François Fillon a fait de la place aux sarkozystes. Trois jours après le comité politique exceptionnel des Républicains, durant lequel il a sauvé sa tête et promis des "initiatives" à ses soutiens, le candidat à la présidentielle a dévoilé jeudi 9 mars les contours de sa nouvelle équipe de campagne. François Baroin, longtemps perçu comme un éventuel plan B en cas de désistement et aussi imaginé comme un possible binôme pour former un "ticket" à la française, se retrouve propulsé comme responsable du "rassemblement politique". Un poste charnière, compte tenu des nombreuses désertions d'élus proches d'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, mais aussi des relations fraîches avec les centristes de l'UDI.



Deux autres nominations importantes ont été annoncées. Christian Jacob, tout aussi proche de Nicolas Sarkozy et par ailleurs président du groupe LR à l'Assemblée nationale, rejoint Bruno Retailleau au poste de "coordinateur de campagne". Pour le rôle de "porte-parole et président des comités de soutien", laissé vacant depuis la démission de Thierry Solère, le choix s'est porté sur Luc Chatel, président du conseil national des Républicains.

Un tout premier changement avait pris effet dès lundi 6 mars : Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu, a pris la succession du démissionnaire Patrick Stefanini en tant que directeur de campagne. "D'autres désignations auront lieu la semaine prochaine", précise le communiqué diffusé par François Fillon.