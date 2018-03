publié le 29/06/2016 à 15:58

Une fois de plus, Emmanuel Macron a montré qu'il excellait dans l'art de maintenir le flou à propos de sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Le ministre de l'Économie était invité, mardi 28 juin, à une soirée organisée par le Club Bourbon, un collectif qui organise des débats politiques. Sur leur compte Twitter, leurs membres se décrivent comme des personnes qui "préfèrent tweeter un verre à la main et un/e responsable politique face à nous".



Durant cette soirée, Emmanuel Macron est revenu sur sa relation avec François Hollande et assure avoir "toujours assumé le décalage" avec le président de la République "en toute loyauté". Il affirme surtout de pas faire partie de "celles et ceux qui soutiennent le Président en espérant sa faillite". Mais le ministre contrebalance les choses. À la question posée sur sa vocation à soutenir François Hollande, il répond : "Ces choses ne marchent pas. Si j'avais voulu ça, je serai devenu son directeur de campagne".

EM destiné à soutenir FH ? "Ces choses ne marchent pas. Si j'avais voulu ça, je serais devenu son directeur de campagne" @EmmanuelMacron — Club Bourbon (@clubbourbon) 28 juin 2016

Selon une journaliste de LCP, citée par Le Figaro, le locataire de Bercy a ajouté : "On verra dans 3, 4 mois si mon offre politique prend et s'il y a une mobilisation". En attendant, son mouvement politique "ni de droite, ni de gauche" a annoncé la tenue d'un premier meeting politique le 12 juillet prochain à 19 heures à la Maison de la Mutualité.