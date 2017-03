Alain Juppé et François Fillon au soir du second tour de la primaire de la droite, le 27 novembre 2016

publié le 10/03/2017 à 09:21

C'est finalement la fidélité à son parti qui l'a emportée. Vendredi 10 mars, Alain Juppé a annoncé sur Twitter qu'il soutiendrait François Fillon à l'élection présidentielle de 2017, en lui offrant son parrainage. Le maire de Bordeaux a néanmoins fait référence à la période troublée que connaissent les Républicains, dont le candidat est visé par une affaire d'emplois fictifs révélée par Le Canard enchaîné : "Même simple passager, je ne quitte pas le navire dans la tempête", a-t-il laconiquement écrit dans un message sur le réseau social à l'oiseau bleu.



Quatre jours auparavant, Alain Juppé avait annoncé qu'il ne serait pas le plan B de François Fillon. Après un week-end durant lequel de nombreuses voix pressentaient le remplacement du second par le premier dans la course à la présidence, il a donné une conférence de presse le lundi 6 mars durant laquelle il a affirmé, "une bonne fois pour toutes", qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Ce jour-là, il avait tenu des propos peu tendres à l'égard de François Fillon, évoquant un "gâchis" : "Son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse", avait-il déploré.

J'envoie ce matin mon parrainage à F.Fillon. Même simple passager, Je ne quitte pas le navire dans la tempête. — Alain Juppé (@alainjuppe) 10 mars 2017

Ce nouveau parrainage s'ajoute aux 1.789 autres réunis par François Fillon, comptabilisés au 7 mars 2017. Un chiffre nettement supérieur aux 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection, et qui doit être atteint le 17 mars au plus tard. Juste avant, le 15, François Fillon doit se présenter à une convocation des juges d'instruction en charge de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs pesant sur sa femme Penelope, en vue d'une potentielle mise en examen.