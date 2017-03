Présidentielle : Alain Juppé a-t-il raison de ne pas être candidat ?

publié le 06/03/2017 à 09:50

Alain Juppé a confirmé ce matin "une bonne fois pour toutes" qu'il ne serait "pas candidat" à l'élection présidentielle, et qu'il ne jouerait pas le rôle de recours à François Fillon, dont il a affirmé que "l'obstination" conduisait à une "impasse".





"Je confirme une bonne fois pour toutes que je ne serai pas candidat à la présidence de la République", a déclaré le maire (LR) de Bordeaux dans une déclaration à la presse. "Pour moi, il est trop tard", a-t-il ajouté, expliquant d'un ton grave qu'il n'incarnait pas, à 71 ans, le "renouvellement".



Disant avoir reçu "de très nombreux appels" en faveur de sa candidature qui l'ont "fait hésiter", Alain Juppé a définitivement exclu de se présenter comme un recours à François Fillon, considérablement fragilisé l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse.



S'exprimant depuis son fief, le finaliste de la primaire de la droite, largement remportée par François Fillon, a fait le constat d'une "gauche déboussolée (et) fracturée", d'un FN "empêtré dans les démêlés judiciaires de madame Le Pen", et de l'"immaturité politique et la faiblesse (du) projet" d'Emmanuel Macron, et ainsi déploré le "gâchis" de sa propre famille politique.



"Au lendemain de notre primaire, François Fillon, à qui j'avais immédiatement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui, je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises", a-t-il rappelé.



"Son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse", a-t-il déploré.

Constatant l'accroissement de "l'exigence d'exemplarité des Français" vis-à-vis de leurs politiques, Alain Juppé, condamné en 2004 à 14 mois avec sursis et un an d'inéligibilité pour l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, a concédé qu'il ne "pouvait répondre pleinement à cette exigence même si la justice qui (l)'a condamné (l)'a exonéré de tout enrichissement personnel".



Jugeant qu'il n'était "jamais trop tard pour la France", Alain Juppé a annoncé qu'il continuerait à "servir nos concitoyens" depuis Bordeaux.



Il a ajouté qu'il ne se "priverai(t) pas d'exprimer (s)on point de vue sur les grandes questions d'avenir".





