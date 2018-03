Pourquoi Hollande s'est-il félicité de la baisse du chômage sur Facebook ?

publié le 30/10/2016 à 19:00

Mardi 25 octobre, les chiffres du chômage pour le mois de septembre sont tombés. Verdict : le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 1,9% par rapport au mois d’août. François Hollande s'est félicité de ces résultats. À tel point qu’il a été jusqu’à poster un message sur Facebook. Il n’a pas tardé à le faire : les chiffres du chômage ont été annoncés à 18h et à 18h33, le Président a publié son message sur le réseau social. Il y affirme que "le chômage diminue fortement" et que "la tendance installée se confirme".





Mais pourquoi l’écrire sur Facebook et ne pas le dire dans un discours ? Tout d'abord sur Facebook, il n’y a pas de contrainte de temps ou un nombre de caractères maximum pour s’exprimer. Du coup, il s’offre une tribune et garde le contrôle de son message. Ensuite, il cible les jeunes qui utilisent régulièrement Facebook. Cela lui permet de mettre en avant les résultats obtenus sur l’emploi des jeunes, tout en s'adressant à un public différent. Et pour finir, Facebook donne une dimension internationale à son message.

Selon Jean-Michel Rampon, maître de conférences en sciences de l’information à SciencesPo Lyon contacté par RTL.fr, "Facebook s'est aussi une manière de se tourner vers l'international, mais la nature du message reste très national. Il utilise un dispositif dont la portée est plutôt mondiale, avec évidemment le fait de pointer les plus jeunes qui sont des expatriés. Il laisse entendre qu'ils serait bon qu'ils reviennent en France".