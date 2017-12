Pour Hamon, le projet de Macron pour l'emploi "n'est pas un projet bienveillant"

L'ancien ministre Benoît Hamon invité du"Grand Jury" de RTL, LCI et "Le Figaro" dimanche 3 décembre

publié le 03/12/2017 à 14:34

Invité à réagir sur la loi Travail et les ordonnances qui l'ont modifiée au mois d'octobre, Benoît Hamon, invité du Grand Jury ce dimanche 3 décembre, exprime son scepticisme. "Moi je ne crois pas, aujourd'hui, que ce soit cette voie-là qui nous amènera au plein-emploi", a-t-il affirmé avant de développer chiffres à l'appui.



"Il faudrait, pour arriver au plein emploi selon la méthode de monsieur Macron, que nous créions d'ici 2030 300.000 emplois nets par an supplémentaires", estime Benoît Hamon, pour qui le projet d'Emmanuel Macron "n'est pas un projet bienveillant".

"La bienveillance ce n'est pas de rendre plus faible, moins autonome, plus dépendant de son employeur quelqu'un qui travaille", argue Benoît Hamon. "Nous n'arriverons pas au plein emploi, il y aura de la précarité tout au long de la vie, estime-t-il, si l'on suit le projet pour l'emploi d'Emmanuel Macron - une politique qu'il qualifie de "politique qui dit 'vive la croissance et c'est comme ça que nous y arriverons'".

Soit Macron fait deux à quatre fois mieux sur 15 ans (...) soit ce qu'il propose est une fable Benoît Hamon





Pour étayer son propos, Benoît Hamon se livre à une vulgarisation économique qui suffit selon lui à démontrer qu'Emmanuel Macron ne parviendra pas à ses objectifs. "Combien a-t-on fait de création d'emplois entre 2008 et maintenant ? Certes, c'était la crise : -12.000. Bon, admettons. Remontons un peu avant en se demandant si l'on a créé des emplois avant la crise. On en créait 150.000 nets par an, en moyenne", rappelle-t-il.



"Cela veut donc dire que soit Emmanuel Macron fait deux à quatre fois mieux sur 15 ans que tous ceux qui l'ont précédé, soit que ce qu'il propose aujourd'hui aux Français est une fable", a conclu Benoît Hamon à ce sujet.