publié le 07/07/2017 à 09:13

Nicolas Hulot a présenté jeudi 6 juillet son attendu "plan climat". Énergie, fiscalité, transports... Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé les objectifs pour que la France atteigne une "neutralité carbone" d'ici à 2050, renvoyant souvent à plus tard le détail des moyens à mettre en place.



Mais certaines mesures font déjà parler d'elles. Invité de RTL, Benoît Hamon a assuré que le plan climat, qu'il le définit comme "souhaitable et réaliste", était "le bienvenu". Si l'ancien candidat à l'élection présidentielle affiche une certaine positivité, il n'hésite cependant pas à critiquer le "manque d'audace" de Nicolas Hulot concernant sa volonté d'arrêter la vente de voitures thermiques à l'horizon 2040. "L'Allemagne fait 2030, alors pourquoi 2040 en France ? questionne-t-il. Je regrette qu'il n'y ait pas cette impulsion avec la mise en place d'un calendrier ambitieux. Il n'y a pas beaucoup d'écologistes et de professionnels qui disent que 2040 est un objectif audacieux".

Si cela demeure, selon lui, une bonne chose d'un point de vue environnemental, Benoît Hamon ne peut s'empêcher d'afficher sa déception. "On a bien un cap qui est fixé, mais je suis déçu", déplore-t-il. Mais la fin des voitures thermiques n'est pas la seule critique émise par l'ancien ministre de l'Éducation nationale : "Je suis un peu déçu sur ce sujet mais je suis très déçu sur les perturbateurs endocriniens".