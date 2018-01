publié le 17/01/2018 à 11:25

Yannick Jadot était particulièrement heureux mardi 16 janvier. Au point même de se laisser aller à une petite danse dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Dans une vidéo, repérée notamment par un journaliste de la BCC et relayée en France par le Huffington Post, le député écologiste a ostensiblement manifesté sa joie après le vote de l'interdiction de la pêche électrique, un sujet pour lequel il s'est beaucoup battu ces dernières semaines, réclamant la fin de cette pratique qui menace l'activité des pêcheurs, notamment ceux du nord de la France.



Avant le vote, au cours duquel 402 députés se sont prononcés en faveur de l'interdiction et 232 contre, Yannick Jadot avait pris la parole et dénoncé la position de la Commission européenne. "Vous mentez. Sauvons les pêcheurs artisans, sauvons nos dernières ressources halieutiques et arrêtons ces pratiques absolument destructrices et perverses", a lancé le député écologiste, qualifiant la pêche électrique "d’arme de prédation massive".

Sur franceinfo, Yannick Jadot s'est réjoui d'avoir obtenu "une victoire forte". Mais le sort de la pêche électrique dépend désormais des négociations entre les États membres de l'UE et la Commission européenne.

Le député appelle le gouvernement français à soutenir sa démarche et à peser dans la décision finale. "Il va falloir que la France sorte de sa gentille passivité sur ce sujet, en tout cas le gouvernement français, pour aller au combat, parce qu'on veut des territoires côtiers vivants, on veut des pêcheurs artisans", a-t-il ajouté.