Paris : Anne Hidalgo un peu moins cernée par les "macronistes"

publié le 18/09/2017 à 07:39

Souvenez-vous : au début de l'été, on parlait beaucoup du revers que constituait pour Anne Hidalgo les résultats à Paris de la présidentielle et des élections législatives. Les scores de La République En Marche y avaient été écrasants. Trois de ses adjoints ont soutenu ouvertement Emmanuel Macron. Même chose pour son prédécesseur à la mairie, Bertrand Delanoë. On disait Anne Hidalgo cernée par les "macronistes" et inquiète pour l'avenir de sa majorité rouge-verte.



La maire de Paris a eu de quoi se rassurer ces dernières semaines. Les petits signes de mécontentement des élus les plus "Macron-compatibles" à l'égard du chef de l'État se sont multipliés, et parfois même publiquement. En cause, notamment, le positionnement jugé trop libéral du gouvernement, ou encore la présence de l'ex-Les Républicains (et très droitier) Jérôme Dubus en troisième position sur la liste de REM pour les élections sénatoriales à Paris. Un choix qui passe très mal.

C'est, par exemple, le cas de Jean-Louis Missika. Quelques jours après avoir signé une tribune sur les erreurs stratégiques d'Emmanuel Macron depuis son élection sur le plan de la communication, l'adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo a répondu à un tweet du chef de l'État le 5 septembre dernier dans lequel il s'émouvait du sort des migrants. Une réponse pleine d'ironie de Jean-Louis Missika : "Le plus simple serait d'en toucher un mot au ministre de l'Intérieur !".

Attention à ne pas trop s'enthousiasmer

Autre exemple : le sénateur Roger Madec, qui est également président de Paris Habitat (un bailleur social) s'est fendu de son côté d'un communiqué au vitriol contre la baisse des APL. Il ne soutient pas, par ailleurs, la liste officielle de REM pour les élections sénatoriales du week-end prochain.



Bref, à en croire un membre de la majorité d'Anne Hidalgo : "Ils sont en train de revenir un par un au bercail !". Attention à ne pas trop s'enthousiasmer tout de même. Si Benjamin Griveaux, le chef de file officieux de La République En Marche à Paris, a été obligé de calmer ses ardeurs - au moins temporairement - avec son entrée au gouvernement, rien ne dit pour l'instant que lui ou d'autres du parti présidentiel n'ont plus en tête de chiper Paris en 2020 au Parti socialiste.