publié le 23/06/2017 à 18:54

L'opposition orléanaise voit rouge. Olivier Carré, maire Les Républicains d’Orléans (Loiret), a quadruplé son salaire, qui passe de 958 à 4.100 euros par mois. Les opposants estiment que l'édile a cherché par là à compenser la perte de son salaire de député, qui s'élevait à 5.599 euros mensuels. Selon France Bleu Orléans, le conseil municipal d’Orléans a voté cette augmentation lundi 19 juin, au lendemain des législatives, auquel le député sortant ne s'était pas représenté, empêché par la loi sur le non-cumul des mandats.



À cette augmentation de 300% de son salaire de maire, Olivier Carré va pouvoir ajouter sa nouvelle indemnité de président de la Métropole d’Orléans, poste auquel il a été élu ce jeudi 22 juin. L'accumulation de son poste de maire et de cette dernière fonction lui permet de s'assurer un revenu de quelque 8.000 euros par mois.

Démission des Républicains

Sur France Info, la conseillère municipale d'opposition Corinne Leveleu-Texeira peine à cacher son incompréhension. "Cette fonction (de maire) à Orléans, on ne sait pas à combien elle est évaluée. Un coup c’est 950 euros. (...) Sous Grouard (Serge Grouard, son prédécesseur en poste jusque 2015 à la mairie d'Orlénas, ndlr) c’est monté à plus de 6.000 euros, puis c’est redescendu à 1.000. Bref, on a une indemnité qui n’arrête pas de varier. C’est complètement illisible pour le citoyen", déplore-t-elle.

Et la nouveauté n'a de cesse dans la carrière politique d'Olivier Carré. Après avoir été nommé président de la Métropole orléanaise la veille, le maire a annoncé ce vendredi 23 juin qu'il quittait le parti Les Républicains, dont il déplore le "déclin inexorable".