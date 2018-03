publié le 25/03/2018 à 19:58

Le Medef ferait-il partie de la majorité présidentielle ? À écouter l'interview du patron des patrons, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 25 mars, Pierre Gattaz semble largement favorable à la ligne politique prônée par Emmanuel Macron depuis son élection à l'Élysée.



"On aura rarement entendu au Grand Jury un patron des patrons aussi dithyrambique à l'égard de l'exécutif", déclare le journaliste de RTL Philippe Robuchon. "Souvent le Medef était 'monsieur plus' (qui en demandait toujours plus - NDLR), là pour le coup il n'avait rien à dire", poursuit dans la lignée Guillaume Roquette, du Figaro. "Il y a un basculement d'alliances. Historiquement, le Medef a plutôt confiance en la politique économique de la droite plus que de la gauche", estime Christophe Jakubyszyn de LCI.

"Il a parlé d'un gouvernement éclairé et pragmatique. Là, les bras m'en sont tombés", analyse pour sa part Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL. "C'est le gouvernement que Pierre Gattaz et le Medef espéraient depuis des années", estime le journaliste qui met en garde le gouvernement contre ce "blanc-seing", qui pourrait s'apparenter à un "baiser du diable", conclut Benjamin Sportouch.