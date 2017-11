publié le 25/11/2017 à 08:34

La France insoumise se réunit ce week-end des 25 et 26 novembre à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Un rassemblement qui vise à structurer le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Invité de RTL samedi 25 novembre, le député insoumis Bastien Lachaud, élu de Seine-Saint-Denis, estime que cette manifestation est l'occasion de faire une démonstration de force.



"Nous sommes la première force d'opposition, et ce week-end va le démontrer. Parce que non seulement nous allons nous opposer, mais nous allons être également une alternative en proposant des campagnes pour faire connaître notre programme, qui a rassemblé sept millions de voix (à l'élection présidentielle, ndlr). Nous allons démontrer que nous sommes prêts à gouverner et à résoudre les problèmes de ce pays", a déclaré le député.



Même si selon un récent sondage Odoxa, Jean-Luc Mélenchon a perdu six points de cote de popularité depuis le mois de septembre, Bastien Lachaud n'est pas inquiet, et estime que le peuple français est résigné face à la politique menée par Emmanuel Macron.



"Quand on est dans la Ve République, quand un candidat fait 24%, qu'il obtient 70% des députés, c'est qu'il y a un problème démocratique, déclare également le parlementaire. Les gens ne se sentent pas représentés par cette majorité, mais ils savent bien que le pouvoir est verrouillé pour cinq ans, sauf mouvement populaire massif."