publié le 21/02/2018 à 06:32

Que va décider la justice française dans le cas Mélina Boughedir ? La justice irakienne a ordonné lundi 19 février la libération et l'expulsion de cette jihadiste française, âgée de 27 ans, qu'elle a condamnée à sept mois de prison.



Visée par un mandat de recherche émis par la justice française, elle devrait être arrêtée par la France une fois expulsée d'Irak et éventuellement incarcérée. Nicole Belloubet, invitée de RTL ce mercredi 21 février, s'exprimera sur ce dossier épineux.

La garde des Sceaux répondra également aux magistrats et avocats qui critiquent la réforme de la justice menée, selon eux, au pas de charge. Ces derniers dénoncent le "piteux état" de la justice et contestent le projet de réforme "purement gestionnaire" de la chancellerie.



Suivez l'interview de Nicole Belloubet en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr. Réagissez à l'émission avec le #RTLMatin.