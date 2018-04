publié le 20/04/2018 à 07:07

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet présente vendredi 20 avril en Conseil des ministres son vaste projet de réforme de la justice. Elle répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux qui concerneront notamment la grogne des avocats et magistrats, qui lui reprochent d'affaiblir les droits de la défense et de limiter l'accès au juge.



La garde des Sceaux et le Premier ministre Edouard Philippe ont ouvert en octobre cinq grands chantiers : la simplification des procédures pénale et civile, l'organisation territoriale, la numérisation, le sens et l'efficacité des peines. Le champ de la réforme est très large.



Grèves reconductibles ou "perlées", "journées mortes dans la justice" avec rassemblements autour de couronnes funéraires, puis manifestation nationale de milliers de personnes, principalement des avocats, à Paris depuis février, la mobilisation contre le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 ne faiblit pas.