Nicole Belloubet sur RTL : "Le budget de la Justice augmentera encore"

publié le 21/02/2018 à 08:06

Nicole Belloubet va-t-elle devoir faire face à une fronde ? Derrière les cinq chantiers de la justice portés par la garde des Sceaux et le Premier ministre, c'est un projet titanesque que prépare le gouvernement. "Ce n'est pas un énorme pari, c'est un énorme chantier que nous avons devons nous. L'idée est de rendre la Justice plus accessible au quotidien", assure-t-elle.



Invitée de RTL ce mercredi 21 février, elle défend cette réforme que critique pourtant les syndicats. "Il est important d'avoir une justice de proximité et de répondre avec une manière extrêmement positive et rapide", clame-t-elle.

Pour cela, Nicole Belloubet mise notamment sur un "effort budgétaire". "Le budget de la Justice a augmenté en 2018 et augmentera encore les années suivantes", assure la ministre. Elle nie alors la fermeture d'un quelconque tribunal dans les mois et années à venir : "Aucune juridiction ne sera fermée".



