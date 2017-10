et Loïc Farge

publié le 18/10/2017 à 07:20

Dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, certains se frottent déjà les mains à l'idée qu'Emmanuel Macron soit obligé de donner, à l’avenir, quelques coups de braquet sur sa gauche, histoire de renouer avec la partie de son électorat qui se retrouve le moins dans ses premières mesures fiscales ou dans la loi Travail. En privé, l'ancien chef de l'État n'est pas aussi optimiste pour sa famille politique. Loin de là. Selon un de ses plus proches, Nicolas Sarkozy se dit même persuadé qu'Emmanuel Macron finira par basculer complètement à droite, compromettant définitivement les chances des Républicains de revenir au pouvoir.



Un constat pas forcément partagé, par exemple, par son fidèle lieutenant Brice Hortefeux. L'ancien ministre de l'Intérieur trouve quelques failles à Emmanuel Macron et persiste à penser que le poids des ex-socialistes dans sa majorité finira par l'obliger à virer à gauche. "Nous parviendrons à reconstituer un socle de premier tour de présidentielle", veut-il croire. Avant de reconnaître tout de même que les reculs récents d'Emmanuel Macron sur la PMA ou sur la réforme des allocations familiales ne vont pas dans son sens : "S'il donne des signaux à gauche, il est mort. Et il l'a très bien compris".