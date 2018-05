Nicolas Domenach : "Et si la vie politique commençait à 60 ans ?"

publié le 09/05/2018 à 10:14

"La jeunesse passe, la jeunesse lasse". C'est ce que disent et ce qu'espèrent nombre d'hommes politiques qui avaient pris un coup de massue sur l'occiput et l'ambition avec l'élection d'Emmanuel Macron, ce natif de la crèche élyséenne, ce puceau du suffrage universel.



Avec ses 39 printemps, et sa vitalité d'ado prolongé, le nouveau président semblait envoyer à la retraite définitive tous les aînés, réduits au rôle passif de commentateurs déprimés. Or, avec les premières difficultés qu'affrontent le jouvenceau, voilà que ces messieurs ont repris le moral. Ils se disent que l'avenir leur appartient. Que, comme le dit Victor Hugo, "le jeune homme est peut être beau, mais le vieillard est grand".

J'ai des exemples de ces quinquagénaires - et même ces sexas - qui on repris espoir et se vivent sex-appeal politique. Prenez le commissaire européen et ancien ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, 60 printemps aux prunes. Il attend un enfant pour très prochainement.

Il pète la sève, si j'ose dire, et envisage tout à fait de conduire la liste du PS aux prochaines élections européennes. Rien que pour montrer que la social-démocratie n'est pas morte, lui non plus, et qu'elle vibre encore - pareil pour lui. Selon ses projections, elle serait même la seconde force au Parlement européen après le prochain scrutin.



Un vrai politique ne renonce jamais. Donc, il y a tous les quinquagénaires, comme Manuel Valls, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, qui se disent que "plus ils vieillissent, plus ils ont de l'avenir".