publié le 16/05/2018 à 08:32

Bruno Le Maire dans le Gers, Nicole Belloubet en Vendée, Marlène Schiappa dans le Gard... Jeudi 17 mai, le gouvernement lance une grande opération de communication et ira à la rencontre des Français sur tous les territoires. 29 ministres et secrétaires d'État se prêteront ainsi au jeu des questions/réponses avec les citoyens qui se seront préalablement inscrits, rapporte Le Parisien.



À l'origine de cette initiative, on retrouve Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Le but de cette démarche qui s'inscrit dans la pédagogie : "Rappeler ce qui a été fait et surtout dire ce qu'il reste à faire les quatre prochaines années", explique-t-il à nos confrères. Lui-même rencontre deux fois par mois les Français depuis sa nomination.

Pour la plupart de ses collègues, ce sera donc une grande première mais il assure qu'il passera "un peu de temps au téléphone avec ceux qui sont demandeurs pour leur raconter comment ça se passe pour moi". Pour les citoyens qui souhaitent participer à l'opération, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire soit sur Facebook ou bien auprès de la préfecture. Attention, le nombre de places est limité.

Seuls deux membres du gouvernement seront exemptés : Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement qui participera ce soir-là à L'Émission politique sur France 2, et Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires. Édouard Philippe, avait pour sa part déjà joué le jeu en délocalisant Matignon dans le département du Cher durant trois jours au début du mois de mai.