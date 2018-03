publié le 27/11/2016 à 11:41

Najat Vallaud-Belkacem était l'invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a répondu aux questions d'Olivier Mazerolle, Alexis Brézet (Le Figaro) et Christophe Jakubyszyn (TF1-LCI) entre 12h30 et 13h30.



Alors que le ton monte encore entre François Hollande et Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem a abordé les grands enjeux de la primaire de la gauche, organisée en janvier prochain. Le chef de l'État et le Premier ministre doivent-ils y participer ? Comme le souhaite Claude Bartolone, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont-ils réellement les bienvenus pour prendre part au scrutin ? La gauche est-elle sous pression après le succès de la primaire de la droite et du centre ?

La ministre de l'Éducation nationale en a aussi profité pour s'exprimer sur les deux candidats de la droite, Alain Juppé et François Fillon. Le député de Paris l'avait d'ailleurs critiquée sur les programmes scolaires lors du débat de l'entre-deux tours jeudi.