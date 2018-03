et AFP

publié le 30/11/2016 à 11:44

François Hollande va-t-il se présenter sans passer par la primaire de la gauche ? Le cas échéant, le scrutin sera-t-il maintenu ? Le mystère reste entier, d'autant que le chef de l'État tarde à annoncer ses intentions. En attendant, Arnaud Montebourg, qui doit officiellement déposer jeudi 1er décembre sa candidature à la primaire socialiste, déplore les velléités de l'entourage du président de la République. "Il y a une offensive claire des proches du chef de l'État pour la supprimer. Il s'agit d'une faute très grave contre la démocratie. La primaire organise la confrontation pacifique des projets et en même temps le rassemblement des forces", a-t-il déclaré sur BFMTV.



Si la primaire venait à être annulée, l'ancien ministre de l'Économie fait savoir qu'il ne se sentira pas obligé de participer au scrutin : "J'ai toujours dit que si j'acceptais le processus de rassemblement, cela devait être une attitude partagée. Si elle ne l'est pas, je reprendrai ma liberté. (...) Je me sentirai délié de mon choix d'intervenir dans un collectif".

Arnaud Montebourg ne s'est en revanche pas prononcé sur le maintien de sa candidature pour la présidentielle si la primaire était annulée, assurant qu'il ne voulait pas se "placer dans cette hypothèse". L'ex-ministre dit vouloir protéger les chances de la gauche en 2017 : "Je dis que ça n'a aucun sens de multiplier les candidatures aujourd'hui". Il lance par ailleurs un nouvel appel du pied à Jean-Luc Mélenchon, qui refuse de participer à la primaire. "Le scénario noir de l'élimination programmée ne nous laisse pas d'autre choix (...) que de nous unir et de bâtir l'union des gauches avec Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais pouvoir ensuite me tourner vers lui pour aller discuter de ce que nous voulons faire ensemble".