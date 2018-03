Montebourg chantre du "made in France", fait imprimer son livre en Italie

publié le 31/10/2016 à 19:02

Sa politique et son passage au sein du gouvernement resteront associés à l'expression "made in France". Arnaud Montebourg s'est lancé dans la course à l'élection présidentielle et comme Alain Juppé ou encore Nicolas Sarkozy, l'ancien ministre du Redressement productif a choisi de publier un livre afin de développer son programme. Il s'est ainsi concentré sur le discours qui marquera son retour en politique, celui de Frangy-en-Bresse.



Le retour de la France est sorti le 12 octobre dernier et possède un défaut. Il a été imprimé en Italie, comme l'a remarqué Le Lab. L'entourage d'Arnaud Montebourg confie au site avoir "traité avec Flammarion. Ce n'est pas nous qui gérons l'impression des livres. On ne décide pas où les livres sont imprimés. Nous n'avons pas pouvoir sur leur liberté de travail. Et le livre ne nous appartient pas, il appartient aux éditeurs".

Le Lab poursuit en expliquant que les livres des autres candidats, comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nathalie Kossciuko-Morizet ont été imprimés en France.