L'animateur est revenu sur la présence du président de la République pour la dernière de son spectacle, le soir du deuxième débat de la primaire de gauche.

Alors que de nombreux téléspectateurs ont suivi le deuxième débat de la primaire de la gauche, dimanche 15 janvier, François Hollande a préféré la comédie. Le président sortant était assis parmi les spectateurs du théâtre des Bouffes-Parisiens pour assister à la dernière du spectacle de Michel Drucker, Seul... avec vous. Une présence qui en a étonné plus d'un, et dont l'animateur de Vivement la télé ! a parlé au micro d'Yves Calvi, dans RTL Matin le 16 janvier.



"François Hollande a bonne mémoire. Je lui avais dit il y a plusieurs mois 'Si vous venez me voir, venez pour la dernière'", s'est souvenu Michel Drucker. "Il m'a laissé un petit mot hier en me disant qu'il rentrait du Mali et qu'il serait là", a-t-il ajouté, avant de reconnaître avoir été "un petit peu étonné". Il rapporte également que le président a simplement dit "Mais il y a le replay", concernant le débat qu'il n'aura pas pu visionner en direct.



En fin de spectacle, Michel Drucker a été rejoint par Laurent Gerra. L'humoriste, qui ignorait la présence du président de la République dans la salle, l'a imité, ainsi que Ségolène Royal. Un clin d’œil dont François Hollande s'est amusé : "Il m'a dit : 'J'étais pas au courant, sinon j'aurais donné des consignes', a rapporté Laurent Gerra. Michel Drucker a ajouté que le chef de l'État a même rejoint le comédien dans la loge, "pour lui donner un petit cours pour bien relever la manche, pour qu'on voie bien la chemise et qu'on mette bien la cravate de travers."