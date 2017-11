publié le 24/11/2017 à 13:29

Mise en cause lors de plusieurs polémiques Danièle Obono a vu un soutien de poids la défendre. Dans un entretien accordé au Parisien, Jean-Luc Mélenchon a pris la défense de la députée la France insoumise (FI). "Danièle Obono est une amie combattante. Elle est parfaitement claire, dans ses positions politiques" selon le chef de file FI.



Jean-Luc Mélenchon affirme exécrer "cette façon raciste et machiste de montrer du doigt" la députée FI, critiquée pour certaines de ses déclarations. Il est notamment revenu sur les propos de la députée sur la radicalisation et le parti des Indigènes de la République. "Quant à la polémique sur le chauffeur de bus, Danièle Obono, féministe, a qualifié ce comportement de sexiste", a-t-il confié, avant d'ajouter : "Elle sait qu'il résulte d'une vision religieuse. Elle a donc fait la réponse que je juge la plus intelligente : nommer les choses sans stigmatiser tous les adeptes d'une religion en particulier. Car toutes les religions sont sexistes."

Danièle Obono avait dit "respecter la militante antiraciste" Houria Bouteldja des Indigènes de la République, même si elle "n'est pas d'accord" avec tout ce que dit cette "camarade". Elle était revenue sur ces propos et avait du se désolidariser de façon "formelle" des Indigènes de la République. Jean-Luc Mélenchon a là aussi défendu la députée de Paris : "Elle l'a dit et répété : elle n'a rien à voir avec eux".