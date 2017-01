Martine Aubry se retire provisoirement de la mairie de Lille

La maire de Lille va subir une opération du dos mercredi 11 janvier. Elle sera suppléée par son premier adjoint, Pierre de Saintignon, "pour les représentations".

Crédit : PHILILPPE HUGUEN / AFP Martine Aubry, la maire de Lille.

par Ludovic Galtier publié le 10/01/2017 à 12:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Que ses soutiens se rassurent, Martine Aubry n'a pas décidé de remettre les clefs de son mandat de maire de Lille. Ses problèmes de santé lui imposent toutefois de lever le pied. Victimes de mal de dos, l'ancienne première secrétaire du Parti socialiste sera opérée mercredi 11 janvier.



Lors de son discours de vœux aux forces vives de Lille lundi 9 janvier, elle a expliqué de quelle façon la suite de son mandat, qui arrive bientôt à mi-parcours, va se dérouler. "Vous n’ignorez pas que j’ai mal au dos. Je ne pourrai donc pas cette année faire le tour de la salle pour vous embrasser. Ce sont mes adjoints qui vont s’en charger", détaille-t-elle, selon des propos rapportés par Nord Éclair.



Si l'ancienne ministre du Travail se "tiendra en mobilité réduite pendant six semaines", elle assure qu'elle "continuera à travailler sur les sujets de la Ville et je serai suppléée par Pierre de Saintignon (premier adjoint, ndlr) pour les représentations, et par certains adjoints en fonction de leurs délégations." Ce retrait provisoire l'empêchera-t-elle de soutenir un des candidats à la primaire de la gauche ? Il lui reste moins de douze jours pour faire un choix.