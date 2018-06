Marlène Schiappa se fait recadrer par son père pour sa citation de Marx

publié le 15/06/2018 à 19:47

Un petit tacle familial sur les réseaux sociaux à deux jours de la fête des pères. La mise au point n'est pas anodine, mais très politique, puisqu'elle concerne Marlène Schiappa, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes.



Mercredi 13 juin 2018 elle tweetait : "Toucher 550 euros de RSA/mois ne permet pas de sortir de la pauvreté s’il n’y a pas d’accompagnement efficace vers le travail". Il s'agissait là de réagir à la phrase d’Emmanuel Macron sur les aides "qui coûtent pognon de dingue" et qui n'a pas manqué de faire polémique.

Et la secrétaire d'État de conclure : "Un vrai travail, un vrai salaire : voilà le projet du gouvernement ! 'L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes' (K. Marx)".

La citation d'un des théoriciens de la révolution socialiste a fait hurler la gauche et, dans les militant de gauche, on trouve un certain Jean-Marc Schiappa, le père de la secrétaire d'État, un ancien professeur et trotskiste convaincu. Il a fait la leçon en trois points à sa fille via Facebook.

Le texte de Jean-Marc Schiappa sur la citation de sa fille Marlène Crédit : Capture Facebook

Le message paternel a trouvé un écho important dans les colonnes du journal Le Monde. Marlène Schiappa n'a pas vraiment apprécié l'article et a voulu répliquer, toujours sur les réseaux sociaux. "Ben voyons ! J’ai un désaccord politique avec mon père (rien de neuf) ce serait donc selon Le Monde 'une leçon' !, tweetait-elle. Le patriarcat a de beaux jours devant lui. Sinon, rien sur mes visites inondations ? Sur les avancées égalité salariale ? Moins vendeur en clics ?".

Ben voyons !

J’ai un désaccord politique avec mon père (rien de neuf) ce serait donc selon @lemondefr « une leçon » !

Le patriarcat a de beaux jours devant lui.

Sinon, rien sur mes visites inondations ? Sur les avancées égalité salariale #AvenirPro ?

Moins vendeur en clics ? ¿ https://t.co/N5prcPPtoK — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 15 juin 2018

Le débat, toujours vif, est grand ouvert sur les réseaux sociaux.