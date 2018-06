publié le 14/06/2018 à 18:44

Passe d'armes par tweets interposés entre Marlène Schiappa et le Parti communiste (PCF). Mardi 13 juin, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a tweeté que "toucher 550 euros de RSA/mois ne permet pas de sortir de la pauvreté s’il n’y a pas d’accompagnement efficace vers le travail". Et d'ajouter : "Un vrai travail, un vrai salaire : voilà le projet du gouvernement !"



Marlène Schiappa a appuyé son propos en citant Karl Marx, "l’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes". Une référence qui n'a pas du tout plu au PCF, qui a répliqué en expliquant à la secrétaire d'État que "quand Marx parle de l’émancipation des travailleurs, c’est justement pour se débarrasser des gens comme vous qui défendez 'les intérêts conservateurs dont (vous êtes) l'humble valet'".

La secrétaire d'État a répliqué à son tour, en citant le philosophe Friedrich Engels et en lançant aux communistes qu'ils n'avaient "pas le monopole de Marx". Le PCF a conclut cet échange de tweets en moquant la dialectique de Marlène Schiappa. Et en a profité pour lancer une pique sur Parcoursup, le nouveau système d'orientation post-bac mis en place par l'Éducation nationale.

Toucher 550€ de RSA/mois ne permet pas de sortir de la pauvreté s’il n’y a pas d’accompagnement efficace vers le travail.

Un vrai travail, un vrai salaire: voilà le projet du gouvernement !

« L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes » (K.Marx) — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 13 juin 2018

Quand Marx parle de l’émancipation des travailleurs, c’est justement pour se débarrasser des gens comme vous qui défendez « les intérêts conservateurs dont [vous êtes] l'humble valet ».

Le capital, livre 1 https://t.co/jfPFNKL48G — PCF (@PCF) 14 juin 2018

Quelqu'un pour un cours de dialectique ? C'est pour une personne qui passe son Bac philo lundi. Elle angoisse à cause de son classement sur #Parcoursup https://t.co/ezD45zVYq8 — PCF (@PCF) 14 juin 2018