Le Front national devient officiellement le Rassemblement national

publié le 01/06/2018 à 19:51

C'est désormais officiel. Le Front national est devenu Rassemblement national ce vendredi 1er juin. "Comme je m'y étais engagée, j'ai soumis le changement de nom. Ce n'est pas un effet de mode car nous changeons tous les 45 ans", a-t-elle expliqué évoquant un "vent nouveau".



Alors que 53% des adhérents du Front national ont participé au vote, 80,81% ont répondu favorablement à ce changement de nom, selon les chiffres communiqués par Marine Le Pen lors d'un discours à Bron, dans la banlieue de Lyon. "Le rassemblement des Français, c'est le cœur de notre engagement. Le nom de Rassemblement national sonne comme un cri de ralliement pour tous les Français qui ne veulent pas se résigner au goutte à goutte du déclin", a-t-elle évoqué.

Revenant sur le congrès de mars, où elle avait évoqué pour la première fois le nom de Rassemblement national, Marine Le Pen a évoque un "pari osé". "Mais, je savais que je pouvais le prendre compte tenu de la maturité politique de nos adhérents (...) Ce nom s'impose de toute évidence, et il s'est largement imposé dans le cœur et dans l'esprit de nos adhérents", a-t-elle poursuivi. Et de conclure : "Je proclame donc officiellement que le Front national devient le Rassemblement national et j'invite tous les cadres à commencer une grande campagne d'adhésion".

Le FN perd son appellation historique qui date de sa création en 1972, mais garde une flamme bleu blanc rouge désormais entourée d'un cercle, gage de ralliement des militants rétifs à ce changement de nom et reflet d'une ligne plus identitaire depuis l'échec à la présidentielle.