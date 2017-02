et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/02/2017 à 09:26

Après François Fillon, c'est désormais Marine Le Pen qui est indirectement inquiétée par la justice. À deux mois tout juste du premier tour de la présidentielle, sa cheffe de cabinet Catherine Griset a, mercredi 22 février, été mise en examen du chef de recel d'abus de confiance dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. La garde à vue du garde du corps de la candidate Front national à l'élection présidentielle, Thierry Légier, a en revanche été levée sans qu'il soit présenté aux magistrats instructeurs en l'état.



La justice reproche à Catherine Griset d'avoir été salariée du Parlement européen pendant cinq ans comme assistante parlementaire de Marine Le Pen, en touchant 300.000 euros de salaire, alors que personne ne l'a jamais vue à Bruxelles ni à Strasbourg. C'est le président des eurodéputés, Martin Schulz, qui avait dénoncé ces faits en 2015 et déclenché l'enquête française. L'accusation vise le Front national, car l'emploi européen de Catherine Griset permettait au Front national d'économiser son salaire. Les mêmes soupçons pèsent sur Thierry Légier, mais il n'y a pas autant de charges contre lui pour le moment.

Que risque Marine Le Pen ?

Dans ce dossier, Marine Le Pen pourrait bien être mise directement en cause en vertu de la logique judiciaire, car c'est elle qui a recruté Catherine Griset. Elle aurait bien des explications à fournir. Mais ça n'est pas si simple. À ce stade, la candidate à la présidentielle peut être entendue comme témoin si elle est convoquée. Elle serait alors libre d'accepter ou non de parler aux enquêteurs. Pour la forcer à s'y rendre, il faudrait la placer en garde à vue. Et si la justice souhaite la poursuivre avec une mise en examen, il faudra d'abord faire tomber son immunité parlementaire de députée européenne. Ce sont les juges d'instruction qui vont désormais devoir trancher là-dessus.