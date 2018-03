et AFP

publié le 31/10/2016 à 06:41

À quelques mois de l'élection présidentielle, la gauche va-t-elle réussir à sortir de sa torpeur ? En voyage officiel en Côte d'Ivoire, Manuel Valls s'est montré très critique vis à vis de son propre camp politique. Interviewé par France 24 et RFI depuis la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a lancé un nouvel appel au rassemblement afin d'éviter l'élimination de la gauche au premier tour de la présidentielle de 2017.



François Hollande, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg... "Qui peut rassembler toutes ces personnalités ? Il y a tout de suite cette réaction, comme le dit Jean-Christophe Cambadélis très justement, que nous serions la gauche la plus bête du monde", a-t-il lancé. La plus bête du monde, la gauche française "peut le devenir. Elle n'est pas à la hauteur de ses responsabilités", a accusé Manuel Valls.

Mais le Premier ministre a de nouveau signé une phrase ambiguë quant à ses éventuelles ambitions présidentielles en 2017 : "Je veux être à la hauteur de la responsabilité du moment (...) et faire en sorte que la gauche puisse demain l'emporter. Et moi, j'y contribuerai, d'une manière... ou d'une autre". "Il faut agir en responsabilité. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation, pas dans un bac à sable", a-t-il encore affirmé.