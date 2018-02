Macron veut donner un "avenir" à la Corse au sein de la République

Emmanuel Macron se rend pour la première fois de son quinquennat en Corse, mardi 6 et mercredi 7 février 2018.

Déplacement sous tension pour Emmanuel Macron. Vingt ans jour pour jour après l'assassinat du préfet Claude Érignac - le 6 février 1998 - par un commando nationaliste en pleine rue d'Ajaccio, le chef de l'État a prononcé un discours politique sur fond de revendications du nationaliste Gilles Simeoni et de l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni. Le tandem, qui détient tous les leviers du pouvoir local, rencontrera Emmanuel Macron à 19 heures, mardi 6 février.



Muet sur sa vision de l'avenir de la Corse depuis son accession à l'Élysée en mai 2017, le président de la République a adressé plusieurs messages à l'attention des nationalistes.

L'assassinat du préfet Claude Érignac "ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas (...) La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime", a-t-il scandé.en présence notamment de la veuve et des enfants du préfet, assurant que "la justice de la République (avait) pu être rendue" et qu'elle serait "suivie sans complaisance, sans oubli, sans amnistie".



Nous scellons notre union indéfectible dans la République Emmanuel Macron, président de la République, à Ajaccio le 6 février 2018. Partager la citation





En inaugurant une place Claude Érignac, "nous scellons notre union indéfectible dans la République", a lancé le chef de l'État, sous les yeux de Gilles Simeoni.



"La République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger sur les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain", a-t-il également déclaré. Une manière de répondre aux aspirations des nationalistes, en quête d'une plus grande autonomie.



Le président de l'Assemblée de Corse, l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni était absent, ayant expliqué que sa "présence (aurait été) déplacée" et "sûrement pas souhaitée par les proches du préfet Érignac".



Un discours attendu mercredi

Le chef de l'État devrait attendre la dernière étape de sa visite dans l'île, à Bastia mercredi 7 février dans l'après-midi, pour préciser sa vision de la Corse dans un discours. Il aura auparavant rencontré des élus des autres tendances politiques de l'île, comme le maire LR d'Ajaccio Laurent Marcangeli, et des membres de la société civile.



Son discours sera aussi très suivi à Paris, notamment dans le cadre du débat sur la révision de la Constitution qui porte sur les institutions mais pourrait inclure la Corse, comme le réclament les nationalistes. Parmi leurs autres demandes, figurent la co-officialité de la langue corse, le statut de résident et le rapprochement des prisonniers dits "politiques".