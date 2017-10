publié le 16/10/2017 à 13:07

Première interview télévisée à l'Élysée, mais pas n'importe où. Emmanuel Macron a défendu pendant plus d'une heure, dimanche 15 octobre, son style et sa façon de faire en tant que président de la République. Afin d'y parvenir, le chef de l'État a campé sur ses positions et surtout sur ses déclarations polémiques. Sur l'emploi du mot "bordel", il affirme que "beaucoup de commentateurs politiques et journalistiques ont fait fausse route. Quand on dit ça, on n'agresse pas ou on n'invective pas les Françaises et les Français. Je n'ai pas insulté qui que ce soit et je ne le ferai jamais parce que je considère l'ensemble de mes concitoyens".



Sur la forme, même si le Président s'est plié au classique exercice de l'interview depuis l'Élysée, il a également voulu marquer le coup en changeant de décor. Emmanuel Macron s'est exprimé non pas depuis son bureau principal mais depuis son deuxième bureau. Un choix qui n'est évidemment pas anodin.

Un bureau redécoré par Brigitte Macron

Quelques heures avant l'interview, Le Journal du Dimanche racontait les coulisses et, surtout, la préparation de l'entretien. Le bureau depuis lequel Emmanuel Macron s'est exprimé se situe au premier étage de l'Élysée. Il s'agit du "salon d'angle". "Une pièce traditionnellement occupée par des conseillers - Henri Guaino sous Nicolas Sarkozy puis Aquilino Morelle sous François Hollande", explique le journal, qui note qu'Emmanuel Macron s'en sert comme un deuxième bureau depuis son arrivée à la tête de l'État.

Pourquoi ce choix ? "Le mobilier moderne y offre un décor moins institutionnel que son bureau officiel", indique Le Journal du Dimanche. Selon les informations de Benjamin Sportouch, rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL, l'Élysée est ravi du bureau choisi, complètement redécoré par Brigitte Macron, parce qu'il donne vraiment l'impression d'un bureau de travail.

Une multitude de symboles

Et pour cause, ce bureau est rempli de symboles. À commencer par le tableau qui se trouvait au-dessus d'Emmanuel Macron. Il s'agit de Liberté, Égalité, Fraternit, une oeuvre de street-art de Shepard Fairey, plus connu sous le noms d'Obey Giant, réalisée quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

L'artiste avait réalisé le portrait de Barack Obama, Hope. L'Express rappelle que Shepard Fairey "est soutien du mouvement Occupy Wall Street", "vient de l'univers du punk californien et dénonce régulièrement le 'système' et la société de consommation". Un profil qui contraste avec celui d'Emmanuel Macron, selon les internautes. "Seul point commun avec le chef de l'État français : son engagement écologique", ajoute le magazine.



Une tapisserie se trouve aussi dans le bureau, cette fois-ci située juste en face d'Emmanuel Macron, au-dessus d'une cheminée : Lavande, de Pierre Alechinsky. Le Figaro détaille qu'il s'agit d'une oeuvre "monumentale de 2,94 mètres sur 2,99". Le journal ajoute : "En laine, coton et soie, la tapisserie a été tissée dans la manufacture de Beauvais, dans les années 90. Déjà exposée à plusieurs reprises, elle a été déposée par le Mobilier national à l'Élysée en juin 2017".



Ce n'est pas tout. Au sol se trouve un tapis de la Savonnerie, une oeuvre de Claude Lévêque, Soleil Noir. Le bureau sur lequel s'est appuyé à maintes reprises Emmanuel Macron "est le fruit de la designer américaine Florence Knoll (qui a donné son nom à la marque). En marbre, et avec un pied en acier, la table est agrémentée de sièges imaginés par un autre designer, le français Patrick Jouin. Ces derniers datent de 2004", ajoute Le Figaro. Pendant son interview, huit caméras ont filmé Emmanuel Macron et les trois journalistes, ce qui a permis à Stéphane Jourdain, responsable de BuzzFeed News de noter et révéler la présence d'une multitude d'objets.

Bon j'en ai sué mais je crois que je suis complet... #LeGrandEntretien pic.twitter.com/Ngquul6ytS — Stephane Jourdain (@s_jourdain) 15 octobre 2017