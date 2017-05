et Loïc Farge

Mais où est donc passé François Fillon ? Certains commencent à se poser cette question, alors que l'on est toujours sans nouvelle de l'ancien premier ministre depuis l'élection d’Emmanuel Macron dimanche 7 mai. Il est l'un des rares responsables politiques à ne pas l'avoir félicité. Pas même par communiqué. Il n'est pourtant pas parti loin, puisqu'il était à Paris pas plus tard que mardi 9 mai, et dans la Sarthe ce week-end, selon l'un de ses plus proches soutiens.



Pour autant, François Fillon considère en fait avoir tout dit au soir du premier tour en s'adressant aux Français (il avait alors appelé à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen), puis à sa famille politique, à l'occasion du bureau politique des Républicains qui s'était réuni dès le 24 avril. "Il n'a pas voulu en rajouter pour ne pas donner de faux indices de son implication politique, il ne veut pas tomber dans le coup des cartes postales", ajoutait ce soutien, dans une allusion à la fausse retraite de Nicolas Sarkozy après sa défaite à la présidentielle en 2012.

L'ancien premier ministre aurait été échaudé par les rumeurs sur l'éventualité de son retour à l'occasion d'une éventuelle élection législative ou sénatoriale. Il serait en fait convaincu - il a la "hantise" même, disait ce soutien - que la moindre intervention publique de sa part serait interprétée à l'aune de ses rumeurs comme le signe de son intention de revenir dans la vie politique.