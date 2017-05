publié le 16/05/2017 à 19:58

François Baroin, le chef de Républicains accuse, ce mardi 16 mai, Emmanuel Macron de dynamitage de la droite. C'est bien ce que fait le nouveau président, y compris en prenant son temps pour composer le nouveau gouvernement. "C'est le Macron-supplice pour une droite qui n'en peut plus, une gauche aussi d'ailleurs. Le chef de l'État prend tout son temps, il refuse de céder aux injonctions médiatiques", souligne Nicolas Domenach, éditorialiste.



Bien que les noms de ministrables circulent, rien n'est sûr. "Le temps du secret, du mystère de l'autorité est donc revenu. Jamais on n'avait connu si peu de fuites. Macron s'est super Pampers", ironise Nicolas Domenach.



Le pouvoir manœuvre au sec dans l'ombre pour frapper plus sûrement. "Et cela les déstabilise totalement à droite d'être toujours en retard d'une information, d'un coup impossible à parer et que des leurres sont encore agités maintenant", rapporte l'éditorialiste. "La droite est sortie décérébrée de cette présidentielle, elle s'est fait arracher le talisman gaulliste", complète Nicolas Domenach.