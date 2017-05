publié le 15/05/2017 à 09:38

"Attention au pêché d’arrogance !", lance Nicolas Domenach, citant la mise en garde d'un "expert en la matière, Jean-François Copé, qui sait, pour l'avoir éprouvé, qu'il ne faut pas triompher trop vite ni humilier ses adversaires qui vont se renforcer du mépris infligé". Or "les nouveaux puissants, ces macroniens qui ont bousculé le vieux monde politique cacochyme, ont la cruauté de ces enfants gloutons qui s'imaginent pouvoir tout dévorer", poursuit le journaliste, "sans ménager ni respecter les adversaires battus qu'il suffirait d’achever d'une pichenette de dédain".



À propos de Manuel Valls, qui n'aura finalement pas de candidat macroniste contre lui aux législatives, Nicolas Domenach affirme : "On aura pris le temps de l'humiliation avant de lui accorder ce qui aurait dû lui être offert d'emblée, un minimum de considération". Et de prévenir Emmanuel Macron : "Il aura besoin d'alliés, et il n'atteindra pas son but en marchant sur les pieds des autres". Avant d'ajouter : "C'est dans la victoire qu’il faut préparer les échecs de demain, en commençant par se méfier de soi et de ses plus proches, de leur tendance à s'enfermer et à se répliquer entre semblables".