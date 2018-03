et Éléonore De Marnhac

publié le 20/03/2018 à 09:58

C'est le seul Français parti combattre du côté des Kurdes en Syrie. Cet ancien étudiant en géopolitique de 22 ans se bat depuis 15 mois, dans le Kurdistan syrien, contre Daesh puis contre les turcs, qui ont repris la ville d'Afrin dimanche 18 mars.



À ses débuts en tant que soldat, il a suivi 5 semaines de formation dans une académie militaire puis d'autres formations dans des organisations alliées avec les Kurdes. Et le jeune combattant de gravir rapidement les échelons, "j'ai commencé en tant que simple soldat et à la fin je me suis retrouvé à être commandant de groupes de 4 à 6 personnes".

Le jeune homme a passé 7 mois sur la ligne de front, participant notamment à l'opération de Raqqa avant d'être envoyé combattre à Afrin. L'ancien étudiant se confie : "Il y a toujours un stress au combat mais je suis beaucoup plus serein qu'à mes débuts".

Une expérimentation concrète de ses idées antifascistes

Antifasciste et militant d'extrême gauche, il voit dans le projet politique des kurdes une expérimentation concrète de ses idées, notamment sur la libération des femmes qu'il juge "admirable" dans un pays du Moyen-Orient.



Ses parents, qui ne savaient pas qu'il partait pour cette zone de guerre, ont finalement compris ses motivations. "Ils voyaient ça comme une radicalisation, confie le jeune français. Mais au fil des mois, ils se sont intéressés au sujet et maintenant ils comprennent mieux mon choix."



Le jeune homme reproche aux occidentaux d'avoir abandonné les Kurdes et compte rester pour le moment à leurs côtés pour poursuivre le combat.