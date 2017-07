publié le 02/07/2017 à 16:26

Rien ne va plus à droite. Après la double défaite enregistrée par Les Républicains en avril et juin 2017, le parti a fait scission. D'un côté, on retrouve le parti historique fondé par Nicolas Sarkozy en mai 2015. De l'autre, Les Républicains constructifs, prêts à voter les textes du gouvernement à condition qu'ils aillent dans le bon sens. À quelques mois du congrès, la question est claire : quelle ligne politique le parti de droite peut-il défendre après ses échecs répétés ?



Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 2 juillet, Éric Ciotti, qui plaide pour l'exclusion des constructifs à l'image de Thierry Solère, mise sur l'élection "le plus vite possible" soit à l'automne, d'un nouveau président des Républicains. Le député choisit Laurent Wauquiez. "Si Laurent Wauquiez est candidat, je le soutiendrai parce que j'ai une communion d'idées avec lui. C'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la force, qui réussit de façon brillante dans sa région Rhône-Alpes."



Quid des thématiques sociales ?

Pour Éric Ciotti, à qui certains ténors de sa famille politique reproche de courir après le Front national en développant inlassablement les thématiques de l'immigration et de l'insécurité, le débat a été tranché "très clairement" à la primaire de la droite. "François Fillon a été battu pour d'autres raisons [les affaires relayées par Le Canard Enchaîné, ndlr], ce n'est pas la ligne idéologique qui a été battue. Dire qu'il n'y a pas de problème d'identité, de terrorisme, d'insécurité, d'immigration, c'est nier la réalité."

Xavier Bertrand a toutefois eu la dent dure dans son inventaire de la campagne présidentielle. L'emblématique président des Hauts-de-France a déclaré que le pouvoir d'achat avait été le grand absent du programme de François Fillon. "Bien sûr que nous avons besoin d'une droite qui n'oublie pas les catégories populaires (...) Il faut traiter les problèmes des petits retraités. On a fait une erreur avec la suppression de la demi-part pour les veuves.Il fallait la rétablir, il y a cette exigence sociale qui doit être au cœur du programme de la droite."