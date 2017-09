publié le 14/09/2017 à 07:28

Le 11 juillet dernier, encore sonné par les résultats de la présidentielle et des législatives, le bureau politique des Républicains, réuni en grande pompe et n'écoutant que ses désaccords internes, avait décidé de s'en remettre à une commission ad hoc pour décider du sort des membres du parti qui avaient fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron.



À commencer par le premier d'entre eux : le nouveau locataire de Matignon, Édouard Philippe. Très vite Thierry Solère, Franck Riester, Gérald Darmanin et les autres avaient donc reçu une lettre signée du secrétaire général du parti, Bernard Accoyer, leur signifiant qu'ils étaient sous le coup d'une procédure disciplinaire. Quant à ceux qui occupaient des fonctions au sein du parti, ils en ont été suspendus à la fin du mois d'août. Depuis, plus rien.

Alors que se passe-t-il ? Du côté du parti, on assume de gagner du temps. "Il n'y a aucun calendrier", nous a expliqué l'équipe de Bernard Accoyer mercredi 13 septembre. Officiellement, la commission, qui est en charge d'étudier le dossier, y travaille toujours. Mais aucune date n'a été fixée. Aucune convocation n'a été envoyée. On précise même que le prochain bureau politique de LR doit se réunir début octobre, et que la question ne sera même pas à l’ordre du jour.



"L'environnement politique nous pousse à faire durer le plaisir", explique-t-on au parti tout naturellement. Traduction : les difficultés croissantes que rencontrent les Constructifs, notamment à se constituer en parti, les rendent de moins en moins gênants aux yeux des Républicains. "Ils ne servent même pas de force d'appoint à En Marche", persifle l'entourage de Bernard Accoyer toujours. Pas question de faire de ces Constructifs des victimes. Autant laisser pourrir la situation.